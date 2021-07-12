Alanya'da apart otel alev alev yandı
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Alanya'da apart otel alev alev yandı

Alanya'da apart otel alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alanya'da apart otel alev alev yandı Yerli turistlerin bulunduğu otel boşaltıldı, alevler bir saatte kontrol altına alınabildi Dumanlar Alanya semalarını kapladı Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apart otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Alanya'da apart otel alev alev yandı

Yerli turistlerin bulunduğu otel boşaltıldı, alevler bir saatte kontrol altına alınabildi

Dumanlar Alanya semalarını kapladı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apart otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Çatıda başlayan ve kısa sürede tüm çatıyı kaplayan alevler sebebiyle sadece yerli turistlerin bulunduğu otel boşaltılırken, yangın bir saatlik çalışmayla söndürülebildi.

Yangın, Kızlarpınarı Mahallesi'nde bir apart otelde saat 19.30 sıralarında başladı. Çatıda bulunan çamaşırhane bölümünde çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Otelde bulunan yerli turistler tahliye edilirken, alevlerden çıkan siyah duman gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alınabilen yangında yaralanan olmadı.

Görgü tanıkları biranda insanların sokağa fırlamaya başladığını belirterek, "Yangın var diye insanlar sokağa fırladı. Alevler çok hızlı yükseldi. Klimaların gazları patladı korktuk. İtfaiye hızla müdahale etti, çok şükür kimse yaralanmadı" dedi.

Alanya'da apart otel alev alev yandı
Alanya'da apart otel alev alev yandı
Alanya'da apart otel alev alev yandı
Alanya'da apart otel alev alev yandı
Alanya'da apart otel alev alev yandı
Alanya'da apart otel alev alev yandı
Alanya'da apart otel alev alev yandı
Alanya'da apart otel alev alev yandı
Alanya'da apart otel alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıza Yanık

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