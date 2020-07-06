Alanya'da alt geçidin girişindeki bariyere çarpttı 1'i ağır, 4 yaralı Alanya'da alt geçidin girişindeki bariyere çarpttı 1'i ağır, 4 yaralıAntalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle alt geçidin girişindeki bariyere çarptı.

Alanya'da alt geçidin girişindeki bariyere çarpttı 1'i ağır, 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle alt geçidin girişindeki bariyere çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi'nde, dün saat 13.30 sıralarında ilçe merkezine doğru giden Selvi Y.'nin (33) kullandığı 27 ABE 966 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alt geçidin girişindeki bariyere çarptı. Kazada alt geçidin üst kısmı tamamen parçalanırken sürücü Selvi Y. ve araçta bulunan Mahmut B. (24), Murat C.S. (17) ile Kevser D.S. (15) yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Selvi Y.'yi özel bir hastaneye, diğer yaralıları Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Selvi Y.'nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, araçtaki diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kaza sonrası hurdaya dönen araç ise bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: DHA