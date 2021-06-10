Alanya Belediyesi yol çalışmalarında yeni tekniğe geçti
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Alanya Belediyesi yol çalışmalarında yeni tekniğe geçti

Alanya Belediyesi yol çalışmalarında yeni tekniğe geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi, Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulamasının başarıyla sonuç vermesinin ardından, yeni tekniği çalışma sahasında da kullanmaya başladı.

Alanya Belediyesi, Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulamasının başarıyla sonuç vermesinin ardından, yeni tekniği çalışma sahasında da kullanmaya başladı. Belediye, önce okul bahçelerinde kullandığı tekniği ana caddelerde uygulamak için hazırlanıyor. Bu kapsamda Avsallar Konak Caddesi'nde çalışma başlatan ekipler beton öncesi kırım işlemi başlattı.

Antalya bölgesinde ilk defa uygulanıyor

Alanya Belediyesi, Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulamasını artık yol ve caddelerde de uygulamaya başladı. İlk olarak Büyükhasbahçe Mahallesi Arıkan Yılmaz Dim Okulu ile Bektaş Mahallesi'nde bulunan Hamit Özçelik İlk ve Ortaokulu'nun bahçesinde gerçekleştiren Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulamasının başarılı sonuçlar vermesinin ardından yol ve caddelerde de uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda ilk olarak Avsallar Mahallesi'nde Konak Caddesi'nde beton öncesi hazırlık için çalışmalara başlandı.

Yücel: "Antalya bölgesinde bu uygulamayı yapan ilk belediyeyiz"

Kırım ve altyapı çalışmasının ardından birkaç gün içerisinde beton serimine başlanacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; "Antalya bölgesinde bu uygulamayı yapan ilk belediyeyiz. Kendi üretimimiz olan bu sistemle hem %60 tasarruf hem de en az 50 yıl yol konforu sağlıyoruz. Şu an yol olarak uygulamamızı ilk defa Avsallar Konak Caddesi'nde yapacağız. Ekiplerimiz beton serimi öncesi eskiyen asfaltta kırım ve tesviye çalışmasını sürdürüyor. İnşallah önümüzdeki hafta beton serimine başlayacağız. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi yol çalışmalarında yeni tekniğe geçti
Alanya Belediyesi yol çalışmalarında yeni tekniğe geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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