Alan Parker kimdir? Alan Parker filmleri neler? Ülkemizde Midnight Express / Geceyarısı Ekspresi filmi ile gündeme gelen İngiliz yönetmen Alan Parker, 76 yaşında hayata veda etti.

1971 yılında ilk senaryosunu yazarak sinema dünyasına atılan Alan Parker, BBC ile pek çok kısa filmin altına imza attı. Ülkemizde çok fazla tepki alan Midnight Express (Geceyarısı Ekspresi) filmi ile En İyi Yönetmen dalında Oscar'a aday gösterildi.

ALAN PARKER KİMDİR? ALAN PARKER FİLMLERİ

14 Şubat 1944 tarihinde dünyaya gelen Alan Parker, gerçek anlamda ilk yönetmenlik denemesini 1976 yılında "Bugsy Malone" adlı filmle gerçekleştirdi.

76 yaşındayken 31 Temmuz 2020 yılında hayata veda etti.

Our Cissy (1974)

Footsteps (1974)

The Evacuees (1975) (TV)

Bugsy Malone (1976)

Midnight Express (1978)

Fame (1980)

Shoot the Moon (1982)

Pink Floyd The Wall (1982)

Birdy (1984)

Angel Heart (1987)

Mississippi Burning (1988)

Come See the Paradise (1990)

The Commitments (1991)

The Road to Wellville (1994)

Evita (1996)

Angela's Ashes (1999)

The Life of David Gale (2003)

MIDNIGHT EXPRESS/ GECEYARISI EKSPRESİ KONUSU

Amerikalı öğrenci Billy Hayes bir uyuşturucu müptelasıdır. Bu berbat alışkanlığını Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretinde de sürdürmeye kalkınca hapse girer. Bundan sonra ise Hayes'ın zorluklarla dolu hapishane günleri başlayacak ve meşhur "Türk misafirperverliğinin" tadına doya doya bakacaktır. "Terrible Turks" olarak gösterilen filmde hiç Türk oyuncu yer almaz.

MIDNIGHT EXPRESS/ GECEYARISI EKSPRESİ NEDEN TEPKİ ALDI?

Uyuşturucu kaçakçılığı yüzünden hapsedilen bir Amerikalı'nın Türkiye'den kaçışını konu alan ve gerçekleri çarptırdığı gerekçesiyle Türkiye'de büyük tepkilere yol açtı.

Yurtdışında Türkiye lafı geçince "Midnight Express"te yer alan Türk olduğu ifade edilen karakter gözler önüne gelirdi. Şimdilerde unutulmuş olsa da, çekildiği dönemde uzun süre boyunca, Türkiye'nin dış dünyadaki itibarını zedelemiş bir filmdir.

Yönetmen Alan Parker, Billy Hayes'in kitabına dayanarak oluşturulan senaryoda ilk senarist Oliver Stone'un abartıya kaçtığını, sonra da kendisi filmi ele alırken biraz daha gerçeklikten uzaklaşıp, amacından saptığını dile getirerek, filmdeki hakaret unsurlarından dolayı özür dilemiştir.

İngiliz yönetmen, 2009 yılında yaptığı açıklamada "İstenmeyen adam ilan edilmiştim ama şimdi çocuklarım tatillerini Türkiye'de geçiriyor. Dünyanın dört bir yanını gördüm ama Türkiye gibisi yok" ifadelerini kullanmıştı.