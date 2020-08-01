Alan Parker kimdir? Alan Parker filmleri neler?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alan Parker kimdir? Alan Parker filmleri neler?

Ülkemizde Midnight Express / Geceyarısı Ekspresi filmi ile gündeme gelen İngiliz yönetmen Alan Parker, 76 yaşında hayata veda etti.

Alan Parker kimdir? Alan Parker filmleri neler?
01.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:34

1971 yılında ilk senaryosunu yazarak sinema dünyasına atılan Alan Parker, BBC ile pek çok kısa filmin altına imza attı. Ülkemizde çok fazla tepki alan Midnight Express (Geceyarısı Ekspresi) filmi ile En İyi Yönetmen dalında Oscar'a aday gösterildi.

ALAN PARKER KİMDİR? ALAN PARKER FİLMLERİ

14 Şubat 1944 tarihinde dünyaya gelen Alan Parker, gerçek anlamda ilk yönetmenlik denemesini 1976 yılında "Bugsy Malone" adlı filmle gerçekleştirdi.

76 yaşındayken 31 Temmuz 2020 yılında hayata veda etti.

Our Cissy (1974)

Footsteps (1974)

The Evacuees (1975) (TV)

Bugsy Malone (1976)

Midnight Express (1978)

Fame (1980)

Shoot the Moon (1982)

Pink Floyd The Wall (1982)

Alan Parker kimdir? Alan Parker filmleri neler?
Pink Floyd The Wall (1982)

Birdy (1984)

Angel Heart (1987)

Mississippi Burning (1988)

Come See the Paradise (1990)

The Commitments (1991)

The Road to Wellville (1994)

Evita (1996)

Angela's Ashes (1999)

The Life of David Gale (2003)

MIDNIGHT EXPRESS/ GECEYARISI EKSPRESİ KONUSU

Amerikalı öğrenci Billy Hayes bir uyuşturucu müptelasıdır. Bu berbat alışkanlığını Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretinde de sürdürmeye kalkınca hapse girer. Bundan sonra ise Hayes'ın zorluklarla dolu hapishane günleri başlayacak ve meşhur "Türk misafirperverliğinin" tadına doya doya bakacaktır. "Terrible Turks" olarak gösterilen filmde hiç Türk oyuncu yer almaz.

Alan Parker kimdir? Alan Parker filmleri neler?

MIDNIGHT EXPRESS/ GECEYARISI EKSPRESİ NEDEN TEPKİ ALDI?

Uyuşturucu kaçakçılığı yüzünden hapsedilen bir Amerikalı'nın Türkiye'den kaçışını konu alan ve gerçekleri çarptırdığı gerekçesiyle Türkiye'de büyük tepkilere yol açtı.

Yurtdışında Türkiye lafı geçince "Midnight Express"te yer alan Türk olduğu ifade edilen karakter gözler önüne gelirdi. Şimdilerde unutulmuş olsa da, çekildiği dönemde uzun süre boyunca, Türkiye'nin dış dünyadaki itibarını zedelemiş bir filmdir.

Yönetmen Alan Parker, Billy Hayes'in kitabına dayanarak oluşturulan senaryoda ilk senarist Oliver Stone'un abartıya kaçtığını, sonra da kendisi filmi ele alırken biraz daha gerçeklikten uzaklaşıp, amacından saptığını dile getirerek, filmdeki hakaret unsurlarından dolayı özür dilemiştir.

İngiliz yönetmen, 2009 yılında yaptığı açıklamada "İstenmeyen adam ilan edilmiştim ama şimdi çocuklarım tatillerini Türkiye'de geçiriyor. Dünyanın dört bir yanını gördüm ama Türkiye gibisi yok" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler

Gwyneth Paltrow kimdir? Gwyneth Paltrow kaç yaşında, nereli? Gwyneth Paltrow filmleri
Gwyneth Paltrow kimdir? Gwyneth Paltrow kaç yaşında, nereli? Gwyneth Paltrow filmleri
Bryan Cranston kimdir? Breaking Bad oyuncusu Bryan Cranston filmleri nelerdir? Bryan Cranston'un aldığı ödüller nelerdir?
Bryan Cranston kimdir? Breaking Bad oyuncusu Bryan Cranston filmleri nelerdir? Bryan Cranston'un aldığı ödüller nelerdir?
Emrah Parlak kimdir? Bülent Emrah Parlak nereli, kaç yaşında?
Emrah Parlak kimdir? Bülent Emrah Parlak nereli, kaç yaşında?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı Sağlık
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi 3. Sayfa
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu Güncel
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Magazin
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Güncel
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: 'Çok biliyorsan, gel sen yap' sözü işten çıkarma sebebi değil
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlhan Cihaner Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Çocuk Kavga Bayram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Alan Parker kimdir? Alan Parker filmleri neler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 11:34:39. #1.15#
title