Alamut neresi? Alamut Kalesi nerede, hangi ülkede? Alamut Kalesi'ni kim yaptırdı?
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Alamut neresi? Alamut Kalesi nerede, hangi ülkede? Alamut Kalesi'ni kim yaptırdı?

29.09.2020 08:29 | Son Güncelleme: 29.09.2020 08:39
Alamut neresi? Alamut Kalesi nerede, hangi ülkede? Alamut Kalesi'ni kim yaptırdı?

Hasan Sabbah'ın, Haşhaşiler tarikatını kurduğu merkez olarak bilinen Alamut nerede? Elemût – Belde't-ûl'İkbâl adıyla da bilinen Alamut Kalesi, Nizârî Bâtınî-İsmâ'îl'îyye Devleti'nin de yönetim merkezi olarak işlev görmüştür. Alamut hangi ülkede yer alıyor?

''Kartal Yuvası'' kelime anlamına sahip Alamut Kalesi,Hasan Bin Sabbah tarafında feth edilene kadar Cüstaniler'in denetimi altında kalmıştır. 1256 yılında, Bağdat İşgali'ne giden Hülâgû Han komutasındaki Moğol ordusu tarafından Haşhaşileri yok edilerek kale kontrol altına alınır. İşte, Elemut Kalesi detayları...

ALAMUT NE DEMEK?

Kelime, "Kartal Yuvası" anlamına gelire. Cüstaniler kralı Veşudan İbn-i Cüstan tarafından inşa ettirilen kale, ''Kartalın Öğretisi" ya da "Cezalandırma Yuvası" anlamlarında da kullanılır.

ALAMUT KALESİ NEREDE?

Hasan Sabbah'ın önderliğini yaptığı, fedailerine sahte bir cennet vaadiyle kendi Haşhaşilik öğretisini yaydığı, tarihte Belde't-ûl'İkbâl adıyla şöhrete kavuşan Elemûtlar Devleti'in karargahı ve başkenti niteliğinde hizmet vermiş olan bir yerlerleşim birimidir.

Hazar Denizi'nin güney tarafında, Kazvin şehri sınırları içerisinde yer alan kale, Elbruz dağlarının yamaçlarında bulunur.

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Haber Yorumları (3)
FATİME: İranda olduğunu bilmiyordum
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SELİN: Haşhaşilerin girmediği yer yok
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AYKUT: alamutun çok güzel kelime anlamı varmış bir beşiktaşlı olarak daha çok sevdim
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500
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