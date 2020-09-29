Alamut neresi? Alamut Kalesi nerede, hangi ülkede? Alamut Kalesi'ni kim yaptırdı?

Hasan Sabbah'ın, Haşhaşiler tarikatını kurduğu merkez olarak bilinen Alamut nerede? Elemût – Belde't-ûl'İkbâl adıyla da bilinen Alamut Kalesi, Nizârî Bâtınî-İsmâ'îl'îyye Devleti'nin de yönetim merkezi olarak işlev görmüştür. Alamut hangi ülkede yer alıyor?