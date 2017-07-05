Alaeddin Kaya'nın Yakınlarına Açılan Fetö Davası

Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi olan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasında da yargılanan Alaeddin Kaya'nın eşi Zeynep Kaya, çocukları Cüneyt ve Zübeyir Kaya ile bir gelininin arasında bulunduğu 8 sanığın "FETÖ üyeliği"nden yargılandığı davada tutuklu sanık Ömer Bulut'un tahliyesine karar verildi.



Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Bulut, tutuksuz sanık Abdülmecit Koyunsağan, sanık avukatları ve müdahil İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin avukatı katıldı.



Duruşmada, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün, sanık Koyunsağan'ın imza atma yükümlülüğüne 2 Haziran 2017'de uymadığını bildirdiği açıklandı.



Bu konuda beyanı sorulan Koyunsağan, "94 yaşındaki dedem Bursa'da yoğun bakıma alındığından acilen gitmek zorunda kaldım. O telaşla imza atmam gerektiği aklımdan çıktı. Hatırlayınca gece yarısı civarında imza attım. Dedemin hastalığına dair raporu dosyaya sundum." dedi.



Mahkeme heyeti, daha önce ByLock kullandığı belirtilen tutuklu sanık Bulut'un yazışma içeriklerinin dosyaya geldiğini bildirdi.



Bulut ise ByLock kullanmadığını iddia ederek, "İçerikleri okudum, hiç anlamadığım, alakam olmadığı şeyler." dedi.



Uzun zamandır tutuklu olduğunu söyleyen Bulut, tahliye talep etti.



Cumhuriyet savcısı, sanık Koyunsağan'ın mazeretinin kabulünü ve hakkındaki adli kontrol kararının sürdürülmesini, Bulut'un ise tutukluluğunun devamını istedi.



Mahkeme heyeti, Bulut'un ByLock yazışmalarında geçen paylaşım sahiplerinin tespiti ve bu kişiler hakkında soruşturma yapılıp yapılmadığının bildirilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, yakalanamayan sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamına karar verdi.



Koyunsağan hakkındaki adli kontrol şartının devamına hükmeden heyet, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tutuklu sanık Bulut'un adli kontrolle tahliyesini kararlaştırdı ve duruşmayı erteledi.



İddianame



İddianamede, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan halen Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Alaeddin Kaya'nın eşi Zeynep Kaya, çocukları Cüneyt Kaya ve Zübeyir Kaya, gelini Fatma Betül Kaya ve bu kişilerle irtibatlı oldukları ve birlikte hareket ettikleri belirlenen Abdülmecit Koyunsağan, Emin Erener, Ayşegül Baldemir ve Ömer Bulut'un FETÖ üyesi oldukları belirtiliyor.





Bu kişilerin yöneticisi, ortağı veya çalışanı oldukları şirketler aracılığıyla FETÖ ile irtibatlı kişi ve kuruluşlara finansal kaynak sağladıkları, örgüt adına toplanan himmet paralarını şirketleri aracılığıyla akladıkları, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'yı kurtarmak için birçok kişi adına hesap açarak para yatırdıkları, örgütün ByLock ve Kakao gibi haberleşme programlarını kullandıkları anlatılan iddianamede, bütün sanıkların 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.