Aladağ'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aladağ ilçesinde, lise öğrencilerinin projelerinden oluşan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 15 proje lisenin kütüphane salonunda sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, 15 projenin bulunduğu sergiyi gezerek bilgi aldı.

Projelerin öğrenciler üzerinde olumlu etkisi olduğunu ifade eden Yılancıoğlu, okul yöneticilerine sergideki desteklerinden dolayı teşekkür etti.