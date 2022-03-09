Aladağ'da öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili bilgilendirildi
AA - Mücahit Aydın - Güncel
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Aladağ ilçesinde öğrencilere, 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili eğitim verildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aladağ ilçesinde öğrencilere, 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili eğitim verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, itfaiye ekipleriyle okullarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili öğrencilere bilgilendirmede bulundu.
Polis memurları, acil durumlarda 112'nin aranmasının yeterli olacağını aktardı.
AA / Mücahit Aydın - Güncel