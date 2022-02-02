Aladağ Belediyesi kırsal kesimdeki ahırların yollarını açtı

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal kesimdeki besi ahırlarının yolları, belediye ekiplerince açıldı.

İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için ekipler yoğun mesai harcadı.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, beklenenin çok üstünde yağan kar nedeniyle bazı mahallelerin yollarının kapandığını söyledi.

Kırsal kesimdeki ahırların yollarının kapandığını ifade eden Akgedik, "Besicilikle geçimini sağlayan vatandaşlarımızın evi ve besi yerindeki yolları yaklaşık 1-1,5 metre kar altında kaldı. Besiciler hayvanlarını yemlemek için mallarının yanına ulaşamadı, onlara su taşıyamadı. Bunun üzerine bizleri arayıp destek istediler. Ulaşabildiğimiz tüm besicilere yardımcı oluyoruz." şeklinde konuştu.