Alaçatı ve Çeşme'nin Kurtuluşu Konserlerle Kutlanacak

Alaçatı ve Çeşme'nin Kurtuluş bayramları için özel program hazırlayan Çeşme Belediyesi, Alaçatı ve Çeşme Amfi Tiyatroları'nda konserlerle ve havai fişek gösterileriyle kutlama yapacak.



15 Eylül Cuma günü, Alaçatı'nın Kurtuluş Bayramı kutlamaları, 15.30'da eski Alaçatı Belediyesi hizmet binasında Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın kutlamaları kabulü ile başlayacak.



Saat 16.00'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam edecek kutlamalarda, Şehitlik Anıtı'na kadar bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Şehitlik Anıtı'nın önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından kutlamaların gündüz bölümü sona erecek.



15 Eylül Alaçatı'nın Kurtuluş Bayramı coşkusu, Alaçatı Amfi Tiyatro'da, saat 20.30'da, Ali ve Aysun Kocatepe'nin konseriyle devam edecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserde sanatçılara Orkestra Allegra eşlik edecek.



Kurtuluş bayram programı



16 Eylül Cumartesi günü ise saat 10.00'da, Çeşme'de çarşı girişindeki Sıdıka Kelami Ertan Lisesi önünden başlayacak bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Yürüyüş korteji Çeşme çarşısından geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaşacak. Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 10.30'da, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç gerçekleştirecek. 16 Eylül Çeşme'nin Kurtuluşu coşkusu da saat 20.30'da, Çeşme Amfi Tiyatro'da Nilüfer konseriyle devam edecek. Ücretsiz olacak konserde sanatçıya Orkestra Allegra eşlik edecek.



Kurtuluş Bayramı kutlamaları havai fişek gösterisiyle son bulacak. - İZMİR