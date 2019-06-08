Alaçatı'da denize girmek isteyen tesettürlü kadının plajdan kovulduğu iddia edildi
İzmir'in Alaçatı ilçesinde 400 lira ödeyerek plaja giren kadının, haşema ile denize girmesi sebebiyle plajdan kovulduğu iddia edildi. Olayı yaşayan başörtülü kadın ve diğer aile üyeleri, plajda yapılan ayrımcılığa büyük tepki gösterdi.
İzmir'in Alaçatı ilçesinde denize girmek isteyen tesettürlü kadının, plaj yetkilileri tarafından kovulduğu iddia edildi.
HAŞEMA İLE DENİZE GİRMEK İSTEDİ
Sekiz kişilik ailede bulunan başörtülü bir kadın, haşema ile denize girmek istedi. Ancak kısa süre sonra yanlarına gelen bir görevli, aileden dışarı çıkmalarını istedi. Önceden plajı arayıp yer ayırtarak 400 lira ödedikleri halde; rezervasyon sorunu gerekçe gösterilerek, aileye plajı terk etmeleri için baskı yapıldı. Bu skandal olayı yaşayan başörtülü kadın ve diğer aile üyeleri, plajda yapılan ayrımcılığa büyük tepki gösterdi
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