Alaçam ve Yakakent'ten çaldılar, Bafra'da yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alaçam ve Yakakent'ten çaldılar, Bafra'da yakalandılar

15.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:15
Alaçam ve Yakakent'ten çaldılar, Bafra'da yakalandılar

Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinden çalınan motosikletler polisin amasız takibi sonucu Bafra'da yakalandı.

Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinden çalınan motosikletler polisin amasız takibi sonucu Bafra'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce birer gün arayla, Alaçam'da R.G'ye ait, Yakakent'te de de Ş.Ç'ye ait motosikletler kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Alaçam ve Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılan hırsızlık müracaatı değerlendiren ekipler, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde çalınan motosikletlerin kent güvenlik sistemi kayıtlarından Bafra istikametine doğru gittiğini belirledi. Alaçam ve Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bafra'ya gelerek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle irtibata geçti. Birlikte yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan şüpheliler E.Ç.(18), E.B.(18) ve K.D.(18) sevk edildikleri Bafra Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Alaçam ve Yakakent'ten çaldılar, Bafra'da yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- Bafra'da salgınla mücadele tüm hızıyla sürüyor
- Bafra'da salgınla mücadele tüm hızıyla sürüyor
Bafra'da kısıtlamalara uymayan 37 şahsa 66 bin 633 lira para cezası
Bafra'da kısıtlamalara uymayan 37 şahsa 66 bin 633 lira para cezası
Bafra'da 55 bin 55 lira ceza uygulandı
Bafra'da 55 bin 55 lira ceza uygulandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Ayşegül Yıldız
Spor Pierre Webo Halis Özkahya Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alaçam ve Yakakent'ten çaldılar, Bafra'da yakalandılar | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:21:54. #1.15#
title