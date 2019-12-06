Alaçam'da kış lastiği denetimi

06.12.2019 22:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:28

Samsun'un Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.



Havaların ani soğuması ve meteorolojiden yapılan kar yağışı uyarısı üzerine Alaçam Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından okul servis faaliyetleri yapan araçlar ve sürücüleri, kış lastiği ve okul servis yönetmenliği kapsamında denetlendi. Kış lastiği uygulaması ile birlikte yapılan denetimlerde öğrenci servislerinin evrakları, kar lastikleri ve emniyet kemerleri kontrol edildi. Kontrole tabi tutulan araçlarda kış lastiğinin takılı olup olmadığı, bulunması gereken malzemelerin kontrolü, araçların ve sürücülerin öğrenci taşımaya uygun olup olmadığı konularında denetimler yapıldı. Servislerle taşınan öğrenciler de emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı, araca inip binme konularında uyarılarda bulunuldu.



Kış lastiği uygulamasında sürücüleri "Doğru Mevsimde Doğru Lastik" takılması hususunda bilgilendiren ekipler, onlara trafik kuralları ve can güvenliği konusunda uyarılar yaptı.



Alaçam İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, "2019-2020 kış tedbirleri kapsamında 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında valilik oluru ile ilimiz genelinde kış lastiği uygulamasına başlanılmıştır. Bu kapsamda kış lastiği takması gereken araçlara takmaması durumunda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 65/A maddesince 625 lira idari para cezası uygulanmakta" dedi.



Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA