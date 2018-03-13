Alaçam Belediyesinde Taşeron İşçi Mülakatları Başladı

Samsun'un Alaçam Belediyesinde çalışan taşeron işçilerin mülakat sınavı heyecanı başladı.

Kanun Hükmünde Kararname'yle yapılan düzenlemeyle birlikte başlayan işçi statüsüne geçiş süreci devam ediyor. Alaçam Belediyesi bünyesinde çalışan ve Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeden yararlanmak isteyen işçileri mülakat heyecanı sardı. Belediye birimlerinde çalışan ve süreç içerisinde yapılan tahkikatlar neticesinde şartları kanunlara uyan ve mülakata girmeye hak kazanan 74 kişinin mülakat sınavı başladı. 2 gün sürecek olan mülakat sınavlarının ilki Alaçam Belediyesi hizmet binası toplantı salonunda yapıldı.

Alaçam Belediyesi hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirilen ilk mülakata 36 kişi katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Cansız'ın komisyon başkanlığını yaptığı mülakatta, Alaçam Nüfus Müdürü Kemalettin Taşdelen, Alaçam Belediyesi Mali Hizmetler ve Yazı İşleri Müdürü Mustafa Çelik, Fen İşleri Müdürü Ali Mert, Zabıta Müdürü Mehmet Mandil'den oluşan komisyon üyeleri, mülakata giren işçilere genel kültür ve görev yaptıkları birimlerle ilgili sorular sordu.

Mülakat sınavı hakkında açıklama yapan Belediye Başkan Hadi Uyar, "Mülakattan ve güvenlik soruşturmasından geçecek olan işçilerimiz belediye bünyesinde bulunan işçi ve memur kardeşlerimizle aynı sorumluluğu taşıyacaklar. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar olduğu gibi işçilerimizden sorumluluk, gayret ve çalışma azmi bekliyoruz. İşçi kardeşlerimiz kendilerine verilen fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerdir. Özverili bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerine inanıyorum" dedi. - SAMSUN