Alacakları için adam kaçırdılar, tutuklandılar Alacakları için adam kaçırdılar, tutuklandılar -Denizli Beyağaç ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle adam kaçıran üç kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alacakları için adam kaçırdılar, tutuklandılar

-Denizli Beyağaç ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle adam kaçıran üç kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MUĞLA - Denizli Beyağaç ilçesinde alacak verecek meselesinden A.G. isimli vatandaşı kaçıran üç kişi Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Gazeller Karakol ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli Beyağaç ilçesinde Mehmet D., Tahir D. ve Mehmet D., alacaklı oldukları A.G. isimli vatandaş ile tartıştılar. Tartışmanın sonunda üç şüpheli A.G. isimli vatandaşı darp ederek zorla araca bindirerek kaçırdı. Olayı gören vatandaşlar durumu kolluk kuvvetlerine ihbarda bulundu. Şüphelilerin Denizli sınırından Muğla sınırlarına giriş yapabileceği değerlendirilerek Beyağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumu Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muğla-Denizli sınırında konuşlu Gazeller Karakol Komutanlığı ekipleri plakası belirlenen aracı durdurarak üç kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Gazeller Karakol ekipleri tarafından gözaltına alınan üç kişi işlemlerinin ardından bugün Muğla Adliyesine getirildiler. Şüpheliler Mehmet D., Tahir D. ve Mehmet D. savcılık tarafından tutuklanma talebi ile sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kaçırılan A.G. isimli vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu ve Jandarma ekipleri tarafından yetkililere teslim edildi.

Kaynak: İHA