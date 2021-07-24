Alacak tartışmasında başından vuruldu, 13 gün sonra öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alacak tartışmasında başından vuruldu, 13 gün sonra öldü

Alacak tartışmasında başından vuruldu, 13 gün sonra öldü
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da para meselesi yüzünden çıkan tartışmada av tüfeğiyle başından vurulan Menderes Çoban (46), hastanede 13 günlük yaşam savaşanı kaybetti.

ANTALYA'da para meselesi yüzünden çıkan tartışmada av tüfeğiyle başından vurulan Menderes Çoban (46), hastanede 13 günlük yaşam savaşanı kaybetti.

Olay, 12 Temmuz gecesi Evrenseki Mahallesi Kömürcüler Kümeevleri mevkisinde meydana geldi. Para meselesi yüzünden telefonda tartışan Sebahattin ve İlyas B. kardeşlerle, Menderes ve Fahrettin Çoban kardeşler, buluştu. Burada büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Sebahattin B., av tüfeğiyle 4 el ateş ettiği Menderes Çoban'ı başından, Fahrettin Çoban'ı ise bıçakla sırtından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Menderes Çoban ve Fahrettin Çoban'ı ambulansla ilçedeki hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Menderes Çoban, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilen Çoban'ın cenazesi, otopsinin ardından Diyarbakır'da toprağa verilecek. Sırtından bıçakla yaralanan Fahrettin Çoban'ın ise tedavisi sürüyor.

Bu arada, olay sonrası kaçan Sabahattin ile İlyas B. kardeşleri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Alacak tartışmasında başından vuruldu, 13 gün sonra öldü
Alacak tartışmasında başından vuruldu, 13 gün sonra öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Gülşen Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Sergen Yalçın Mostafa Mohamed Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alacak tartışmasında başından vuruldu, 13 gün sonra öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 14:18:04. #1.15#

title