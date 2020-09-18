alacak meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
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alacak meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

alacak meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
18.09.2020 20:18 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:22

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Olaya karışan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Şehitler Mahallesi Özgün Sokak ile Karaağaç Yolunun kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre Murat Malgaz (25) ve Süleyman Solak (28), Abdullah K.'DAN alacaklarını tahsil etmek için babasının işlettiği kahvehaneye geldi. Kahvehanede çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Murat Malgaz ve Süleyman Solak silahla vurularak ağır yaralanırken, olaya karışan Abdullah K.'nın ağabeyi şüpheli Halis K. elinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılardan Murat Malgaz ve şüpheli Halis K. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Süleyman Solak ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Malgaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, ağır yaralı Özgün Sokak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili Nazım K., Halis K. ve İbrahim K.'yı gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Doğan ÇİZMECİ
Doğan ÇİZMECİ
DHA Editörü
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