Alacabel'de kar kalınlığı 60 santime ulaştı - Haberler
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Alacabel'de kar kalınlığı 60 santime ulaştı

Demirören Haber Ajansı / Adem Çetin - Haberler | Güncel

ANTALYA'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle trafik kontrollü veriliyor.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolunda 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle trafik kontrollü veriliyor. Bölgedeki kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu kaydedildi. Bölgede, zincirsiz araçlar ile TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

Akseki-Seydişehir kara yolunda 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı gündüz saatlerinde 60 santimetreye kadar ulaştı. Kara yolları ekipleri, kar kürüme, tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı. Akseki Bölge Trafik ve kara yolları ekipleri de sürücüleri uyardı.Trafiğin kontrollü sağlandığı bölgede, zincirsiz araçlar ile TIR'ların geçişine izin verilmiyor.


Alacabel'de kar kalınlığı 60 santime ulaştı

Alacabel'de kar kalınlığı 60 santime ulaştı

Alacabel'de kar kalınlığı 60 santime ulaştı

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Demirören Haber Ajansı / Adem Çetin - Son Dakika Haberleri

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