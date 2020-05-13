Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
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Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti

Aralarında husumet olduğu öne sürülen Alaattin Çakıcı ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Sedat Peker, "Bana kendimi üzmemem gerektiğini, yaşça benden büyük olduğunu ve benim için elinden gelen bir şey olursa yapacağını söyledi. Ben de kendisine teşekkür ettim" dedi.

Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
13.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:42

Geçtiğimiz günlerde infaz yasası kapsamında tahliye edilen Alaattin Çakıcı ile aralarında sorun olduğu iddia edilen Sedat Peker arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşmişti. İkilinin arasında neler konuşulduğu merak edilirken konuyla ilgili Sedat Peker cephesinden sürpriz bir açıklama geldi.

PEKER, GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Alaattin Çakıcı ile görüştüğünü doğrulayan Sedat Peker, "Biz 17 sene önce Alaattin abiyle Kur'an-ı Kerim'e el basarak yaşadığımız sürede birbirimize düşman olmayacağız diye yemin ettik. Hapisten çıktıktan sonra kendisini aradım. O da bu son dönemlerdeki video olaylarıyla ilgili 'namuslu şerefli insanlar bu şekilde videolar çekip insanlara bu şekilde iğrenç konuşmalar yapmazlar' dedi. Bana kendimi üzmemem gerektiğini, yaşça benden büyük olduğunu ve benim için elinden gelen bir şey olursa yapacağını söyledi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Kendisine kısa sürede kendisini toparlaması temennisinde bulundum" şeklinde konuştu.

HATIRLI DOST ARAYA GİRDİ

Öte yandan aralarında husumet olduğu öne sürülen Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı'nın barışmasında 25 yıldan uzun süredir Çakıcı ve Peker'İn arkadaşı olan Attila Yıldırım'ın devreye girdiği öğrenildi.

Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti

Güncel Manşet

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