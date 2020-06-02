Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Çakıcı, Twitter hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaştı.

Alaattin Çakıcı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim. Alaattin Çakıcı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA