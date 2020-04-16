Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu - Haber
Alaattin Çakıcı, Sincan Cezaevi, Af Yasası, Ankara

Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu

Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.

16.04.2020 01:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 01:14
Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu

Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu

ANKARA - Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.

Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Çakıcı'ya cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti.

Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haber
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haber
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
'14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım' diyen Trump, harekete geçti Haber
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, harekete geçti
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haber
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Kolonya içen şahıs olduğu yere yığılıp çırpına çırpına can verdi Haber
Kolonya içen şahıs olduğu yere yığılıp çırpına çırpına can verdi
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haber
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike...
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Haydar Baş Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Tarkan Ece Erken Ebru Polat Serdar Ortaç
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz Kadın
Şu an buradasınız: Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 02:30:38. #1.15#
title