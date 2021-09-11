Kendine ait bir makyaj stüdyosu olan vlogları ve makyaj konusundaki hakimiyeti ile oldukça sevilen bir Youtuber'dır. Oğulcan Engin'le aşk yaşadığı iddia edilen Ala Tokel kimdir? Ala Tokel sevgilisi kimdir? Ala Tokel kaç yaşında, nereli? Ala Tokel hayatı ve biyografisi nedir? Ala Tokel mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde…

ALA TOKEL KİMDİR?

2018 yılının sonlarından itibaren adını sıkça duyduğumuz ve gittikçe ünlenen Youtuber Ala Tokel kendine ait bir makyaj stüdyosu olan vlogları ve makyaj konusundaki hakimiyeti ile oldukça sevilen birisidir. 3 Aralık 1994 tarihi doğumlu güzel youtuber 2021 yılı itibari ile 27 yaşındadır.

Ala Tokel'in annesi İranlı, babası ise İstanbul doğumludur. Kız kardeşi, annesi ve kendisinin isimleri Farsça'dan gelmektedir. Kız kardeşinin ismi Tara'dır ve isminin anlamı gökteki en yüksek yıldızdır. Kendisinin ismi olan Ala, güzel demektir. Annesinin ismi Menije ise anlam olarak senede bir kez açan siyah lale demektir.

Ala Tokel, Ala MakeUp Studio'nun sahibidi Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İlköğretimi Doğa Koleji'nde tamamlanmıştır. Lise eğitimini ise Erenköy Kız Lisesi'nde bitirmiştir. Ala Tokel, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya lisans bölümünden mezun olmuştur.

ALA TOKEL INSTAGRAM HESABI

Ala Tokel instagram hesabı:'alatokell'dir. 537 bin takipçisi vardır.

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