Akyurt'ta içme suyu hattı yapımına başlandı

2019 seçimlerinin hemen ardından gündeme gelen Akyurt'un temiz içme suyu ihtiyacının karşılanması konusunda çalışmalara başlandı.

2019 seçimlerinin hemen ardından gündeme gelen Akyurt'un temiz içme suyu ihtiyacının karşılanması konusunda çalışmalara başlandı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "ASKİ'nin 2020 Yılı Bütçe Toplantısına bizzat katılarak yatırım programına alınmasını sağladık. Beklentilerimizle ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantılarında 4 kez bu konuyu dile getirdik" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar çerçevesinde Çubuk'tan başlayan nakil hattı inşaat çalışmalarının yanında Akyurt'a da işin başladığına dair tabelalar yerleştirildi.

Çalışmaları değerlendiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "2019 yılında göreve geldiğimizde Akyurt'un acil ihtiyacı olarak belirlediğimiz temiz içme suyu hattının yapılması için 13 Haziran 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine işin hızlandırılması için önergemizi sunduk. Takip eden toplantılarda da söz alarak bu konunun önemini dile getirdik. ASKİ'nin 2020 Yılı Bütçe Toplantısına bizzat katılarak yatırım programına alınmasını sağladık. Beklentilerimizle ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantılarında 4 kez bu konuyu dile getirdik. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bire bir görüşerek bu çalışmayı takip ettik. Önce Akyurt'un da içinde bulunduğu atık su taşıma hattı yapım işi ihale edildi. Sonrasında 18 Eylül tarihinde ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ile Akyurt Belediyesi bürokratlarının da katılımıyla toplantı gerçekleştirdik. 14 Ekim tarihinde Akyurt'un da içinde bulunduğu temiz içme suyu taşıma hattı ihalesi yapıldı. Çalışmaların başladığını bildiren tabelalar Akyurt'ta yerini aldı. Çubuk - Akyurt içme suyu isale hattı inşaatı tamamlandığında Akyurt temiz içme suyuna kavuşmuş olacak. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı