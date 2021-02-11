Akyazı 3.7 ile sallandı, bazı vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, yaşanan kısa süreli panik, kameraya yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yuvalık Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 10.36'da meydana geldi. Yerin 7.02 derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Bazı vatandaşlar, korku içinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

PANİK KAMERADA

Deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir iş yerinde 3 kişinin sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Başka bir görüntüde ise bir iş yerinin önünde çay içen iki kişinin depremle birlikte panik içinde kaçtıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri KURU