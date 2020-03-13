Akyaka'da caddeler yıkanıyor Akyaka Belediye Başkanlığı ekipleri, uzun süren kışın ardından cadde ve kaldırımları tazyikli suyla yıkıyor.

Akyaka Belediye Başkanlığı ekipleri, uzun süren kışın ardından cadde ve kaldırımları tazyikli suyla yıkıyor.



Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, itfaiye ekipleriyle birlikte kaldırım ve caddelerde biriken çöpleri temizledi. İtfaiye ekipleri de temizlenen cadde ve kaldırımları yıkayarak pırıl pırıl etti.



Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, yapılan temizlik çalışmalarını yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Toptaş, bir süre ekipler ile birlikte kaldırım ve caddeleri yıkadı. Başkan Ergüder Toptaş, Akyakalıların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu belirtti.



Başkan Toptaş, "Yoğun bir kış yaşadık. Havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve kaldırımlarda bahar temizliği başlattık. Arkadaşlarım bütün cadde ve kaldırımları yıkadı. Akyaka'nın daha yaşanılabilir bir ilçe olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Akyaka Belediye Başkanlığı'na bağlı ekipler, bütün cadde ve kaldırımları tazyikli su ile yıkadı. Vatandaşlar da belediye çalışmalarına destek verdi. İşyerlerinin önündeki malzemeleri kaldırın vatandaşlar, temizlik çalışmasının kısa sürede tamamlanmasına da yardımcı oldu. - KARS

Kaynak: İHA