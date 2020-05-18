Akyaka Belediyesi'nde ağaçlandırma seferberliği
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Akyaka Belediyesi'nde ağaçlandırma seferberliği

Akyaka Belediye Başkanlığı'nca ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

Akyaka Belediyesi'nde ağaçlandırma seferberliği
18.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:58

Akyaka Belediye Başkanlığı'nca ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş'ın talimatlarıyla ilçe merkezinde caddeler, yürüyüş yolu ve ilçe mezarlığına fidan dikildi. Dikilen fidanlara can suyu verildi.

Daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Akyaka için yola çıkan AK Partili Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, cadde ve sokaklara fidan dikiyor.

Toptaş, daha önce yapımı tamamlana Yürüyüş Yolu başta olmak üzere ilçe mezarlığında da fidan dikim çalışması başlattı. Yol ve kaldırımları tamamlanan caddeler dikilen fidanlara daha da güzel bir görünüme bürünürken, yapılan çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Akyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Tepe Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Topkaya Mahallesi Asri Mezarlıklarına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha sonra Başkan Egüder Toptaş'ın katıldığı Yürüyüş Yolu'nda fidan dikimi yaptı. Başkan Toptaş, ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. - KARS

Kaynak: İHA

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