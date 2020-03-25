Akyaka Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
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Ergüder Toptaş, Akyaka, Yaşam

Akyaka Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Akyaka Belediye Başkanlığı'nca cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor.

25.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:18
Akyaka Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Akyaka Belediye Başkanlığı'nca cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Kaldırımlar dezenfekte yapılarak vatandaşların temiz kaldırım ve caddeleri kullanması sağlanıyor.

Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş'ın talimatlarıyla yürütülen çalışmalarda kaldırımlar yıkanıyor, ardından dezenfekte yapılıyor. Başkan Toptaş, çalışmalara eşlik ederek, vatandaşları mecbur olmadıkları takdirde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Coronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Vatandaşlar belediye ekipleri ne destek vererek, işyerlerinin önlerindeki eşyaları kaldırıyor. Belediye ekipleri ise tazyikli suyla yıkadıkları kaldırımları daha sonra dezenfekte ediyor. Belediye ekiplerinin dezenfekte çalışmaları aralıksız devam edecek. - KARS

Kaynak: İHA

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