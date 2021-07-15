Akvaryum Koyu'nda kayalıklara oturan teknedeki 7 kişi kurtarıldı
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Akvaryum Koyu'nda kayalıklara oturan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Akvaryum Koyu'nda kayalıklara oturan teknedeki 7 kişi kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Akvaryum Koyu'nda kayalıklara oturan fiber teknede mahsur kalan 7 kişi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Akvaryum Koyu'nda kayalıklara oturan fiber teknede mahsur kalan 7 kişi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, dün öğle saatlerinde, Akvaryum Koyu'nda içinde 7 kişinin bulunduğu fiber teknenin kayalıklara oturduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine 'KIYEM-6' botu ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Kayalıklara oturan 7 metrelik fiber teknedeki 7 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Alt kısmında hasar oluşan 'Ladybird' isimli tekne ise 'KIYEM-6' botu ile yedeklenerek, marinaya getirildi.


Akvaryum Koyu'nda kayalıklara oturan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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