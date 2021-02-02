AKUT Fethiye ekibine iple erişim teknikleri eğitimi verildi
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AKUT Fethiye ekibine iple erişim teknikleri eğitimi verildi

02.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:17
AKUT Fethiye ekibine iple erişim teknikleri eğitimi verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerine, iple erişim teknikleri eğitimi verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerine, iple erişim teknikleri eğitimi verildi.

İlçenin turistik Göcek Mahallesi kırsalında düzenlenen eğitime, AKUT Fethiye ekibinin 9 gönüllüsü katıldı.

Eğitim bölüm sorumlusu Hasan Ongün tarafından, gönüllülere kurtarma anında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Daha sonra, senaryo gereği kayalık alanda mahsur kalan kişi iple erişim tekniği kullanılarak kurtarıldı.

AKUT Fethiye ekip lideri Birol Coştu, gazetecilere, bölgede özellikle turizm sezonlarında sık sık düşme, mahsur kalma ve çeşitli kazalar yaşandığını söyledi.

Kurtarma ekiplerinin zor arazi şartlarında kazazedelere ulaşmak için mücadele ettiğini dile getiren Coştu, "AKUT Fethiye, tamamen gönüllülük esasıyla yardıma ihtiyacı olan diğer canlılara da el uzatıyor. Bu sebeple her an hazır olmamız gerekiyor. Pandemi nedeniyle bir süre teori eğitimlere ağırlık verildi. Şimdi sınırlı sayıda gönüllüyle uygun koşullarda uygulamalı eğitimlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ongün ise gelişen teknoloji ve teknikleri takip ederek hızlı, doğru, etkin müdahale için sürekli kendilerini güncellediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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