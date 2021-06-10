Aktürk ve Kahraman, STK'ları ziyaret etti
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Aktürk ve Kahraman, STK'ları ziyaret etti

Aktürk ve Kahraman, STK'ları ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile birlikte ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir ziyaret gerçekleştirdilerAK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, ilk olarak Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası...

AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile birlikte ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir ziyaret gerçekleştirdiler

AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, ilk olarak Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Aydın ve Meclis Başkanı Kemal Öğütlüyü ardından Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz'ı ve son olarak Ürgüp Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmail Genç'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Heyeti ziyaretleri kapsamında pandemi süreci ve destekler hakkında istişarelerde bulunduklarını belirterek, Kıymetli Başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyelerini dinledik, fikir alışverişlerinde bulunduk. Notlarımızı aldık" dedi.

Başkan Kahraman "Normalleşme sürecinde Belediye Başkanımız Mehmet Aktürk, Meclis Üyemiz Abidin Türk ile birlikte ilçemizde faaliyet gösteren bir birinden değerli STK'larımızı ziyaret ettik. Pandemi sürecinin etkilerini görüştük. İlçemize gelen destekler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bizler her zaman halkımızın, esnafımızın, çiftçimizin yanındayız, destekçisiyiz. İlçemizin, bölgemizin, esnafımızın, halkımızın kalkınması için her türlü mücadelemizi veriyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

Aktürk ve Kahraman, STK'ları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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