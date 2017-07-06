Aktüel Görüntü) Şehit Uzman Çavuşun Acı Haberi Verildi (5)

Van'dan Denizli Çardak Havaalanı'na getirilen şehit askerin cenazesi, daha sonra karayoluyla Karacasu Esençay Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Baba evine son kez götürülen şehit uzman çavuş Emrah Ceylan için, helallik alındı ve dua edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda, tören düzenlendi. İkindi vakti kılınan namazdan sonra yapılan törende, şehidin eşi Senem Ceylan, 10 yaşındaki oğlu Süleyman Ceylan, baba Süleyman Ceylan, ayrı olduğu eşi Aynur Kütük, kardeşleri Uğur Kütük, Gürdal Kütük, Merve Malkoç, Fatma Ceylan, taziyeleri kabul etti. Acılı aileyi, Vali Vekili Abdullah Arslan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu, AK Parti ve CHP milletvekilleri, askeri yetkililer, ilçe belediye başkanları yalnız bırakmadı.



OĞLUNUN ELİNİ BIRAKMADI



Cenaze töreninde, Senem Ceylan, elini hiç bırakmadığı oğlu Süleyman Ceylan'a, "Oğlum ağlayacağız ama dik duracağız" dedi. Yakınlarına da "O çok güzeldi", çok iyi insandı. Sözümü tutamadım, getiremedim ben onu" sözleriyle acısını anlatan Senem Ceylan'ın, eşinin tabutu başında, "Emrah bak oğlunu getirdim sana" sözleri törene katılanları gözyaşlarına boğdu. Cenaze namazından sonra şehit Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın cenazesini silah arkadaşları olan tören mangası omuzlarına aldı. Bir süre omuzlarda taşınan şehit askerin cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere Esençay Mahallesi'ne götürüldü. - Oğlum