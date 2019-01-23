Aktör Alec Baldwin'in Duruşması - New

- Alec Baldwin'in mahkeme salonunun bulunduğu binaya giriş ve çıkışı Bir park yerinde çıkan kavga sonucu üçüncü dereceden saldırı ve tacizle suçlanan aktör Alec Baldwin New York'taki duruşmanın ardından mahkeme salonundan çıkış yaptı.

Kaynak: AA