Aktaşlar'ın 2017 Yılsonu Ciro Hedefi: "40 Milyon Tl"

Aktaşlar Lezzet Grubu, 2017 yılının ilk 6 ayında 17 milyon TL'lik ciroya ulaştığını açıkladı.

Yeni yatırımı 'Pideor' markasının çalışmalarına da hız veren şirket, fast-food sektörüne hızlı bir giriş yapmak için gün sayıyor.

Aktaşlar Lezzet Grubu, Ordu'da ki 4000 metrekarelik fabrikasında yaptığı yeni yatırımlarla donmuş pide üretimindeki kapasitesini günlük 200 bin adet pideye çıkardı. Üretim kapasitesinin artmasıyla bu alandaki pazar payını da beş katı oranında arttıran Aktaşlar, koruduğu pazar liderliğiyle 2017 yılının ilk 6 ayındaki toplam cirosunu, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 500 arttırdığını açıkladı.

AKTAŞ: ALMANYA VE AVRUPA'YA BU AY İÇERİSİNDE İLK İHRACATIMIZI YAPACAĞIZ

Aktaşlar'ın pideye sınıf atlatan markası Nelipide Gurme restoranlarında ilk beş ayda yaklaşık 100 bin adet pide tüketildiğini açıklayan Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, şirket olarak verimli bir yıl geçirdiklerinin altını çizdi. Donmuş ürün pazarı için yurt dışında ve yurt içinde yeni pazarlara odaklandıklarını söyleyen Aktaş, "Marka bilinirliğimiz her geçen gün artıyor. Tabii bu artışla doğru orantılı olarak talepte de artış yaşıyoruz. Yurt dışında bayi ağımızı oluşturarak ihracat satışlarımızı arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gürcistan ve Arabistan'a ihracatımız devam ediyor. Almanya ve Avrupa'ya bu ay içerisinde ilk ihracatımızı yapacağız "dedi.