Aktaş: "Kovid-19 mücadelede dünyaya örnek olduk"
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Aktaş: "Kovid-19 mücadelede dünyaya örnek olduk"

Ordu Engelliler Derneği Başkanı İmdat Aktaş, Kovid-19 salgınında hükümetin aldığı tedbirlerin dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Aktaş:
15.05.2020 08:49 | Son Güncelleme: 15.05.2020 08:49

Ordu Engelliler Derneği Başkanı İmdat Aktaş, Kovid-19 salgınında hükümetin aldığı tedbirlerin dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınından dolayı 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerinin yapılamadığını anımsatan Ordu Engelliler Derneği Başkanı İmdat Aktaş, "Her yıl valiliğimiz himayelerinde yaptığımız etkinliklerimiz bu yıl yapılamamaktadır. Engelliler için farkındalık oluşturan etkinliklerimizi yapamamaktan dolayı bir burukluk ve hüzün yaşadığımız bu günlerde bizleri mutlu eden ve huzur içerisinde evlerimizde kalmamızı sağlayan ise Kovid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız bu zor dönemde devletimizin tüm dünyaya örnek olacak şekilde biz engellileri ve yaşlı büyüklerimizi koruma altına alarak her türlü maddi ve manevi desteği vermesi bizleri gerçekten çok mutlu etmiştir" dedi.

Ordu Engelliler Derneği Başkanı İmdat Aktaş konuşmasının devamında şunları söyledi: "Dünyadaki birçok ülkede engelli ve yaşlı insanlar Kovid-19 salgınında tedavi edilmeyerek ya da en son sıraya konularak ölüme terkedilirken, ülkemizde engelli ve yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan insanlar sosyal alanda korunacak ve hastanelerde de tedavi edilecek insanlar arasında en ön sıraya konularak dünyaya örnek oldu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında hükümetimiz tarafından daha ilk günden çalışan ve risk altında olan engelliler idari izinli sayılarak, salgında hedef haline gelmeleri ve hastalığa yakalanmaları engellendi. Çünkü engelli bireylerimizin büyük bir çoğunluğu hareket kısıtlılığı ve diğer bazı nedenlerle kronik rahatsızlığı bulunan insanlar olduğu için salgın hastalıklarda hedef gruplar olmaktaydı. Yine salgının başladığı ilk günden bu zamana kadar ihtiyaç sahibi engelli insanlarımız hükümetimiz tarafından yayınlanan genelgelerle maddi ve manevi olarak yalnız bırakılmamış her türlü destek verilmiş ve verilmeye devam etmektedir. Valilikler bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımlarda engelli ve yaşlı insanlarımız unutulmamış ve tüm ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. Yine belediyelerimiz tarafından yapılan ayni, nakdi ve sosyal desteklerde engelli ve yaşlı insanlarımız hep ilk sırada tutulmuştur. Hayırsever insanlarımız, işadamlarımız ve gönül dostlarımızda bu zor süreçte bizleri yalnız bırakmayarak her türlü desteği vermişler ve vermeye de devam etmektedirler. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin tüm birimlerine, siyasi partilerimize, yerel yönetimlerimize, büyük bir özveri ve fedakarlıkla bu mücadeleyi en ön safta sürdüren başta sağlık çalışanlarımıza, kahraman ordumuza, fedakar emniyet mensuplarımıza, bu mücadelede emek veren gayret gösteren, görünen ve görünmeyen tüm insanlarımıza camiamız adına minnet ve şükranlarımızı sunuyorum." - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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