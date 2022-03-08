Aktaş, kadın polisleri kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aktaş, kadın polisleri kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Aktaş, kadın polisleri kutladı

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kadın polislerin Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kadın polislerin Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında hizmet binasındaki kadın polislerin kadınlar gününü kutladı. Aktaş, bütün kadın polislere çiçek takdim etti. Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, "Ailenin hamurunu karan, mayasını veren ise çok kıymetli hanımefendilerdir, eşlerimizdir. Eş olarak kocasına anne olarak evlatlarına çocuklarına karşı sorumluluklar taşıyan hanımefendilerin aynı zamanda polis olarak da kutsal bir meslek grubu olmanın gururu onurunu yaşayan yükü ağır ama sevgi ve şefkati sonsuz değerli bayan personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar gününü tebrik ediyorum. Eşleriyle anne ve babalarıyla çocuklarıyla sağlıklı huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Aktaş, kadın polisleri kutladı

Aktaş, kadın polisleri kutladı

Aktaş, kadın polisleri kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zonguldak İl Emniyet Müdürü, Kadınlar Günü, Emekçi, Mart, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title