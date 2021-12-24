Aksu'da zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı - Haberler
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Aksu'da zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı

Aksu'da zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı
AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarında usulsüz bir şekilde değişim yapılması riskinin önüne geçmek amacıyla yaptığı denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket ve gramajlarını kontrol etti.

Döviz kurunda yaşanan düşüş sonrası büyük marketlerde fiyat denetimi yapan ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarının yanı sıra stokçuluk yapılıp yapılmadığına dair denetim gerçekleştirdi.

Ürünleri alışveriş sepetlerine koyarak kasaya götüren zabıta ekipleri, ürünlerin üzerinde yazılı etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarının karşılaştırmasını yaparak, denetimleri tutanak altına aldı.

Döviz kurundaki düşüş ile indirimlerin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol eden ekiplerin, denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

Aksu'da zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı

Aksu'da zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı

Aksu'da zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı

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AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

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