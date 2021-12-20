Aksu Belediyesi - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU TOPLANDI - Haberler
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Aksu Belediyesi - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU TOPLANDI

Aksu Belediyesi - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU TOPLANDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Aksu Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 2021 yılının son toplantısını Belediye Başkanımız Halil Şahin'in başkanlığında gerçekleştirdi.

Aksu Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 2021 yılının son toplantısını Belediye Başkanımız Halil Şahin'in başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya Aksu Belediyesi Başkan Yardımcımız Nevzat Bozarslan, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Deniz Kesdi ve İşyeri hekimi Dr. Ali Aktuğ da katıldı. Toplantıda; 2021 yılı değerlendirildi, daha önceki kurul toplantılarında alınan kararlar gözden geçirildi, iş yeri hekimi ve işyeri uzmanlarının saha tespitleri görüşüldü, kaza ve ramak kala olayları incelendi, mevzuattaki değişikliklerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantıda konuşan Aksu Belediye Başkanımız Halil Şahin, "Belediye başkanı olarak her toplantıya katılmaya gayret ediyorum, çünkü işçilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için önemli. Bu toplantılar sayesinde eksiklerimizi görüyor ve önlemlerimizi alıyoruz. " dedi.

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