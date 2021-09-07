Aksu Belediyesi - ANAOKULUNA COŞKULU AÇILIŞ

Aksu Belediyesi Şahin Harun Kırbıyık Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Aksu Belediyesi Şahin Harun Kırbıyık Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Aksu'ya vekalet eden Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Aksu Belediye Başkanımız Halil Şahin, eşi Ümmü Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, kreşi yaptıran hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık, siyasi parti ilçe başkanları, belediye başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz başta olmak üzere pek çok davetli katıldı. 1, 5 yıl aradan sonra okullarda yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler ve öğretmenler okullarıyla buluştu. Yeni sezonda Aksu'da da yeni bir anaokulu hizmet vermeye başladı. Aksu Belediyesi'nin girişimleriyle hayırsever işadamı Şahin Harun Kırbıyık tarafından yaptırılan anaokulu görkemli bir törenle eğitim hayatına başladı. Anaokulu'nun Aksu'ya kazandırılmasını sağlayan Şahin Harun Kırbıyık, "Yörükler her zaman Yörüklerin yanında olmuştur" diyerek okulun hayırlı olmasını diledi. İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise konuşmasında okul öncesi eğitimin önemine değinerek eğitime destek olan valimize, belediye başkanımıza ve hayırseverimize teşekkür etti. Pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı çocukların çektiğini ifade eden Aksu Belediye Başkanımız Halil Şahin, "Umarım arayı bu yıl kapatırız. Hepimiz Milli Eğitime elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Aksu'da okul öncesi eğitimde eksiklik vardı, hayırseverimiz Kırbıyık sayesinde bunu da ortadan kaldırdık. Şahin Harun Kırbıyık'tan Allah razı olsun. " dedi. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, "Şahin ağabeyimiz her konuda destek oluyor. Biz Yörüklerin üç kırmızı çizgisi vardır: Bayrağı indirtmeyiz, ezanı susturtmayız, vatanı böldürtmeyiz. Valimize, Aksu Belediye Başkanımıza, hayırseverimize ve emeği geçen herkese bu güzel okul için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Vali Ersin Yazıcı da konuşmasına Kırbıyık ailesine teşekkür ederek başladı. Yazıcı; "Bu okulları yaptırmak gönül işidir. Harun Beyin gönlü güzel. Aksu Belediyemizin ve Milli Eğitimimizin katkılarıyla burada dünyanın en güzel canlıları eğitim alacak. " dedi. Açılış konuşmalarının ardından İlçe Müftüsü Ahmet Bayer'in dualarıyla kurdelesi kesilen anaokulunu inceleyen protokol üyeleri ardından Aksu Belediyesi'ne geçti.

Kaynak: Habermetre