Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin 'e Ziyaret

Seçim sürecinde yaklaşık 17bin vatandaş ve esnaf ile yaptığı görüşmeler hakkında Başkan Şahin e edindiği bilgileri ve gözlemlerini aktaran Karataş, " Çok başarılı ve seviyeli bir seçim yarışı Ben Yok Biz Varız mantığıyla yaşandı. Yeniden aday gösterilen Halil Şahin Başkan'a 31 Mart seçimlerinde kendisine ve ekibimize başarılar diliyoruz.İlçemizin tüm 35 mahallesini defalarca ziyaret ettik. Muhtarlarımızı, kahvehanelerimizi, halkımızı, esnaflarımızı dinledik. Ziyaretlerimizde ilçemizin kalkınması, şehirleşmesi daha modern ve daha yaşanabilir çağdaş bir yer olması ve beklentileri konusunda çok önemli notlar aldık. Bu notların takipçisi olacağız. Topladığımız tüm bu verilerin vatandaşlarımızın bir beklentisi olarak çözülmesi ve sorunların giderilmesi noktasında Başkanımız Halil Şahin ile paylaştık. Bu süreçte vatandaşlarımızın sevinçleri, üzüntüleri, acıları ve hüzünlerine ortak olduk. Olmaya devam edeceğiz." dedi

Seçim süreci heyecanı boyunca gerek partimizin, gerekse diğer adayların heyecanına da, meclis üyesi adaylarımızın heyecanına da ortak olduklarını belirten Karataş, "Samimiyetle kapılarını çaldığımız vatandaşlarımızın çok masumane beklentileri yer almakta. Başkanımız Halil Şahin'in 31 Mart seçimleri sonrasında, edindiğimiz bu kaynak bilgiler ışığında inanıyorum ki belediyemizce çok daha hızlı ve çözüm odaklı hizmetler gerçekleşecektir." dedi. Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Halil Şahin ise Deniz Karataş'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini, çözüm odaklı nerelere dokunduğunu bildiğini söyledi, teşekkür etti. Başkan Halil Şahin, "Deniz Karataş'ın ziyaretinden ve çalışmalarından büyük memnunluk duydum. Samimi ve içten yürüttüğü seçim çalışmaları bizleri de heyecanlandırdı. Böylesine değerli ve yetişmiş bir mühendis siyaset adamının Aksu'muzda yer alması, bulunması ve çalışması bizleri oldukça memnun etmektedir. Önümüzdeki süreçte yine omuz omuza yine birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler