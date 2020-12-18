Aksu: "(2021 yılı bütçesi) Bütçenin önemli özelliklerinden biri yatırım öncelikli olmasıdır"
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Aksu: "(2021 yılı bütçesi) Bütçenin önemli özelliklerinden biri yatırım öncelikli olmasıdır"

18.12.2020 18:00 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:05

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun konuşması TBMM - MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, TBMM Genel Kurulu'nda, bütçenin tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşma yaptı.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun konuşması TBMM - MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, TBMM Genel Kurulu'nda, bütçenin tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşma yaptı.

Aksu: '(2021 yılı bütçesi) Bütçenin önemli özelliklerinden biri yatırım öncelikli olmasıdır'
Aksu: '(2021 yılı bütçesi) Bütçenin önemli özelliklerinden biri yatırım öncelikli olmasıdır'
Aksu: '(2021 yılı bütçesi) Bütçenin önemli özelliklerinden biri yatırım öncelikli olmasıdır'
Aksu: '(2021 yılı bütçesi) Bütçenin önemli özelliklerinden biri yatırım öncelikli olmasıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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