Aksu: "(2021 yılı bütçesi) Bütçenin önemli özelliklerinden biri yatırım öncelikli olmasıdır"
18.12.2020 18:00 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:05
MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun konuşması TBMM - MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, TBMM Genel Kurulu'nda, bütçenin tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşma yaptı.
MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun konuşması TBMM - MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, TBMM Genel Kurulu'nda, bütçenin tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı