AKSM, 3 kadın eliyle üretilen rölyef sergisine ev sahipliği yapıyor
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AKSM, 3 kadın eliyle üretilen rölyef sergisine ev sahipliği yapıyor

23.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:08
AKSM, 3 kadın eliyle üretilen rölyef sergisine ev sahipliği yapıyor

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, yaşamdan fotoğrafları ve resimleri 3 boyutlu olarak ele alan, 3 kadın eliyle üretilen rölyef sergisine ev sahipliği yapıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, yaşamdan fotoğrafları ve resimleri 3 boyutlu olarak ele alan, 3 kadın eliyle üretilen rölyef sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ahşap ve kağıt sanatının profesyonelliğinin dikkat çektiği serginin açılışını Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, sanatçılarla birlikte gerçekleştirdi. Sergide, Nebahat Ortataş, Nezaket Bal ve Güler Başavcı'nın rölyeflerindeki formlar elle teker teker kesilip bir kompozisyon içerisinde yeniden hayat buldu. Doğaçlama gelişen fırça darbeleri ile oluşan ışıltılar, tabloların ihtişamında yer alan en önemli unsurlar olarak dikkat çekiyor.

12 Nisan'a dek görülebilir

On yıllık emeklerinin sonucu ortaya çıkan eserleri '3 El Rölyef' sergisinde bir araya getiren sanatçılar, "Hayatın derinliklerinde gezinirken renklerin ahenkliliğini yakalamaya çalıştık. Çalışmalarımıza derinlik kazandırarak anlam ve bütünlük oluşturduk. Sanat herkese iyi gelir. Bu çalışmaları oluştururken, sanatın rahatlatma, anlamlı kılma, yaşamı kolaylaştırma gibi etkilerinden faydalanıyoruz" diye konuştu.

Orantı, perspektif ve ışığın ustalıkla sentezlediği sergi, 12 Nisan'a kadar AKSM'de sanatseverleri ağırlayacak. - İSTANBUL

AKSM, 3 kadın eliyle üretilen rölyef sergisine ev sahipliği yapıyor
AKSM, 3 kadın eliyle üretilen rölyef sergisine ev sahipliği yapıyor
AKSM, 3 kadın eliyle üretilen rölyef sergisine ev sahipliği yapıyor
AKSM, 3 kadın eliyle üretilen rölyef sergisine ev sahipliği yapıyor
AKSM, 3 kadın eliyle üretilen rölyef sergisine ev sahipliği yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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