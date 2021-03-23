Akşener, yeni Merkez Bankası Başkanı'nı uyardı: Ayasofya İmamı da koltuğa talip, dikkatli ol

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, yeni Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'na uyarılarda bulunarak "Görünen o ki o koltuğa yeni talipler var. Hocam dikkatli ol. Ayasofya İmamı da Merkez Bankası Başkanlığına göz kırptı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında son günlerin gündem konusu olan Merkez Bankası Başkanı değişikliği ile ilgili açıklamalar yaptı.

"O KOLTUĞA YENİ TALİPLER VAR"

Akşener; cumartesi günü Naci Ağbal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Şahap Kavcıoğlu'na, son günlerde sık sık yaptığı çıkışlarla adından bahsettiren Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın üzerinden seslendi. Boynukalın'ın dolar, kur vb. alanlardaki yorumlarını hatırlatan Akşener, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na, "Merkez Bankası Başkanı'nı uyarmak istiyorum. Görünen o ki o koltuğa yeni talipler var. Hocam dikkatli ol. Ayasofya İmamı da Merkez Bankası Başkanlığına göz kırptı. Sayın Başkan siz siz olun o koltuğa alışmayın." ifadeleriyle seslendi.

EKONOMİ KONULU PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kadın cinayetleri konusu üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Mehmet Boynukalın son olarak Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve kur ile ilgili yaptığı "Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir. Önceki tivitim biraz da bununla ilgilidir." açıklamasıyla dikkat çekmişti.