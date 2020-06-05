Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
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Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Enis'i aradım, 'Ben yatar çıkarım demokrasiye bir katkım olacaksa hiç kimse üzülmesin. Bu da geçer yahu' dedi. Bu doğru değil; Enis'ten terörist çıkarılamaz" ifadelerini kullandı.

05.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:54

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülerek tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ENİS'TEN TERÖRİST ÇIKARILAMAZ"

CHP'li Berberoğlu ile telefonda görüştüğünü ifade eden Akşener, "Enis'i aradım, 'Ben yatar çıkarım demokrasiye bir katkım olacaksa hiç kimse üzülmesin. Bu da geçer yahu' dedi" diye konuştu. İyi Parti lideri, Berberoğlu'nun tutuklanması için, "Bu doğru değil; Enis'ten terörist çıkarılamaz" ifadesini kullandı.

Akşener konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Enis eşimle aynı okulda okudu. Kendisini tanıyorum, önemli bir gazeteci. Enis'in teröristlikle casuslukla suçlanmasını doğru bulmuyorum. Eğer siz Enis Berberoğlu'na çalıştığı gazeteler üzerinden bakarsanız, asla bir toz zerresi kadar bir şey bulamazsınız. Şu meşhur TIR'larla ilgili konu. Ben o gün MHP'deydim. O gün bir arkadaşımız açık bir beyanda bulundu. Bugün o arkadaşımız AK Parti milletvekili. Ben Enis'i aradım, 'Ben yatarım çıkarım, demokrasiye katkısı olacaksa. Bu da geçer' dedi. Bu da Enis'in terörist olamayacağının kanıtı."

Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı

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