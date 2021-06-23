Akşener: Türkkan'ın çiftliği üzerinden gagalanıyoruz (2)

TÜRKKAN'A SESSİZ PROTESTOTBMM'de İYİ Parti Grup toplantısını takip eden kameramanlar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'nun darbedilmesini protesto etti.

TÜRKKAN'A SESSİZ PROTESTO

TBMM'de İYİ Parti Grup toplantısını takip eden kameramanlar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'nun darbedilmesini protesto etti. Kameramanlar, Akşener'in konuşmasından önce karşısına geçtikleri Türkkan'ı bir dakika boyunca sabit şekilde görüntüleyerek tepkilerini dile getirdi. Ayrıca grup toplantısı sonrasında Akşener'e soru sormak isteyen bir gazetecinin elindeki gözlük de korumaların müdahalesi sonucu yere düştü. Basın mensuplarının şikayeti üzerine Akşener geri dönerek, özür diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar