Akşener, özel halk otobüsleri toplanma noktası olan Subayevleri durağını ziyaret etti
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Akşener, özel halk otobüsleri toplanma noktası olan Subayevleri durağını ziyaret etti

18.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:29

Keçiören'de özel halk otobüsleri toplanma noktası olan Subayevleri durağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in konuşması Özel Halk Otobüsleri Birliği Derneği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş'ın konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral...

Keçiören'de özel halk otobüsleri toplanma noktası olan Subayevleri durağı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in konuşması

Özel Halk Otobüsleri Birliği Derneği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş'ın konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Keçiören'de özel halk otobüsleri toplanma noktası olan Subayevleri durağını ziyaret etti. Akşener, Özel Halk Otobüsleri Birliği Derneği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş'dan sektörün sorunlarını dinledi.

Akşener, özel halk otobüsleri toplanma noktası olan Subayevleri durağını ziyaret etti
Akşener, özel halk otobüsleri toplanma noktası olan Subayevleri durağını ziyaret etti
Akşener, özel halk otobüsleri toplanma noktası olan Subayevleri durağını ziyaret etti
Akşener, özel halk otobüsleri toplanma noktası olan Subayevleri durağını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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