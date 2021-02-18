Akşener, özel halk otobüsleri toplanma noktası olan Subayevleri durağını ziyaret etti
Keçiören'de özel halk otobüsleri toplanma noktası olan Subayevleri durağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in konuşması Özel Halk Otobüsleri Birliği Derneği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş'ın konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral...
Keçiören'de özel halk otobüsleri toplanma noktası olan Subayevleri durağı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in konuşması
Özel Halk Otobüsleri Birliği Derneği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş'ın konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Keçiören'de özel halk otobüsleri toplanma noktası olan Subayevleri durağını ziyaret etti. Akşener, Özel Halk Otobüsleri Birliği Derneği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş'dan sektörün sorunlarını dinledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık