Akşener, Papa pulundaki skandal harita üzerinden hükümete yüklendi

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Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Irak'ta Papa Francis için bastırılan pulu eleştirerek hükümete yüklendi. Pulda yer alan sözde Kürdistan haritasına tepki gösteren Akşener, "Sayın Erdoğan'ın Diyarbakır'da başından konfeti temizlediği Barzani'ye göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu kürdistanmış" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, geçtiğimiz hafta Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Tarihte Irak'a ilk giden Papa olan Francis Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e de gitti. Papa Francis burada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakanı Mesrur Barzani ve diğer yetkililer ile görüştü.

BİRÇOK KENT SÖZDE KÜRDİSTAN HARİTASINA DAHİL EDİLDİ

Görüşmede Papa'nın ziyareti için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılan 6 farklı hatıra pulu da takdim edildi. Bastırılan pullardan biri tepki topladı. Papa'nın figürüne yer verilen pulda, başının arkasındaki haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi bir çok kentimiz sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edildi.

AKŞENER, PAPA'NIN PULUNU GÖSTERDİ

Konuyu bugün partisinin Meclis'teki grup toplantısında gündeme getiren Meral Akşener, Papa'nın arkasındaki yer alan harita üzerinden hükümete yüklendi. Papa'nın Irak ziyaretiyle ilgili konuşan Akşener, "Barzani yönetimi Papa'nın ziyareti anısına bir pul bastırdı" diyerek pulun fotoğrafını gösterdi.

"NERENİN HARİTASI BU?"

Papa'nın resminin arkasındaki haritaya dikkat çeken Akşener, "Nerenin haritası bu? Sözüm ona kürdistan haritası. Peki neler var bu haritada? Irak'ın kuzeyinin dışında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı var" dedi.

"BARZANİ'YE GÖRE KÜRDİSTAN ORADA DEĞİLMİŞ"

Akşener, Erdoğan'ın geçmiş dönemdeki açıklamalarını hatırlatarak, "Hani yerel seçimlerde sayın Erdoğan vatandaşlara 'işte kürdistan orada, Irak'ta beğenmiyorsan defol git' diyordu ya; anlıyoruz ki sayın Erdoğan'ın bir başka kankası Barzani'ye göre kürdistan orada değilmiş" ifadelerine yer verdi.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU KÜRDİSTANMIŞ"

Açıklamalarına devam eden Akşener, "Sayın Erdoğan'ın Diyarbakır'da başından konfeti temizlediği Barzani'ye göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu kürdistanmış. Cumhuriyetin başkentinde şerefine göndere kürdistan bayrağı çektikleri Barzani'ye göre Misakı Milli'nin yarısı da kürdistanmış" şeklinde konuştu.