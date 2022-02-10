Akşener 'İYİ Kalkınma Kongresi'nde konuştu

İSTANBUL (DHA) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da düzenlenen "İYİ Kalkınma Kongresi"ne katıldı.

Akşener, "Bu arkadaşlar, 2017 yılında, 'Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni milletimize anlatırken, 'İstikrar olacak' diyorlardı. 'Ayağımızdaki prangaları söküp atacağız' diyorlardı. Memleketin uçacağını, kaçacağını, Türkiye'nin şaha kalkacağını söylüyorlardı. Peki aradan geçen 5 yılda ne oldu? Miting podyumlarında verilen sözlerin aksine, en temel problemlerimizden biri istikrarsızlık oldu. Ekonomiden, kalkınmaya, tarımdan, sanayiye, eğitimden, istihdama, memleketin hayati öneme sahip konularının hiçbirinde, maalesef istikrar sağlanamadı. Sadece son 4 ay içerisinde, Türk Lirası değerinin yarısını kaybetti. Değersizleşen Türk Lirası, dış ticaret açığımızı, son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Artık aynı miktarda mal ithal etmek için, daha fazla ihracat yapmak zorunda kalıyoruz. Bugün maalesef karşımızda, asgari ücrette eşitlenen bir Türkiye var. Bugün maalesef karşımızda, istikrarsız ve geleceği belirsiz bir Türkiye var. Bugün maalesef karşımızda; Isparta'da kara kışta, 4 gün boyunca adeta donmaya terkedilen insanlarımız, ikinci bir kira haline gelen elektrik ve doğalgaz faturalarıyla, adeta haraca bağlanan, iflasın eşiğindeki esnaflarımız, yağmurda çamurda, ekmek kuyruklarına mahkum edilen, bir büyük millet var" dedi.

"BİZİM İÇİN TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUNU YOK"