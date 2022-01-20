Akşener'in teröristbaşı Öcalan'la ilgili iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Asla kabul edilemez, siyasi iftiradır

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "İmralı'dakini çıkarmanın peşindeler" sözlerine AK Parti kanadından çok sert tepki geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir" dedi.

Dün parti grubunda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler yöneltip, "Bu sefer görüyorum ki başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmek için İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha, sakın ha, sakın ha!" ifadelerini kullanmıştı.

"BU SÖZLER ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Akşener'in açıklamalarına tepki ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Akşener'in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarf ettiği sözleri kınıyoruz. Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez.

"SİYASİ AHLAK İLKELERİNE AYKIRIDIR"

Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir. Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir. Sn. Akşener'in "teröristbaşının serbest bırakılacağını" iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır.

"MUHALEFET GÜNDEMİ ASILSIZ İDDİALARLA İŞGAL ETMEYE SON VERMELİ"

Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin, ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur ittifakı bu bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında bir şeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır. Muhalefet, Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeli, Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarındaPKK/PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdırlar.

"TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA BASİRETSİZLİK GÖSTERGESİDİR"

Asılsız iddialar yaymak, olmayan bir şeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir. Cumhurbaşkanımız her türlü terör örgütüyle tavizsiz mücadele etmeye kararlıdır. Bunu tüm dünya görmüştür. Bu mücadeleyi teröre destek veren ülkeler de iftira siyaseti üretenler de zaafa uğratamayacaktır."

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri