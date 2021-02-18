Akşener'in PKK'ya yönelik sözlerinden rahatsız olan HDP, görüşme talebinden vazgeçti
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Akşener'in PKK'ya yönelik sözlerinden rahatsız olan HDP, görüşme talebinden vazgeçti

18.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:33
Akşener'in PKK'ya yönelik sözlerinden rahatsız olan HDP, görüşme talebinden vazgeçti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan görüşmek için randevu talep edeceklerini açıkladıkları İYİ Parti ziyaretinden vazgeçtiklerini açıkladı. Bu geri dönüşün sebebi olaraksa, Gara operasyonu ve 13 şehidimizin ardından Meral Akşener'in grup toplantısında terör örgütü PKK'ya yönelik sarf ettiği ağır sözlerden duyulan rahatsızlık gösterildi.

Dün partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terör örgütü PKK tarafından Gara'da bir mağarada şehit edilen 13 vatandaşımız ile ilgili çok sert mesajlar verdi.

Akşener, "On şehrimizde şehit cenazesi vardı, on şehrimize ateş düştü. Gara'da lanet, şerefsiz, alçak, hangi iğrenç sıfatları söylersek söyleyelim, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon milli bir meseledir." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME TALEP EDECEKLERDİ

Akşener ve devamında milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun yaptığı sert açıklamalar, "muhalefet turu" adı altında siyasi partilerin yetkilileri ile görüşmeye başlayan ve geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den randevu talep edeceklerini belirten HDP'yi rahatsız etti.

'ZİYARET DÜŞÜNMÜYORUZ'

Grup toplantısında Akşener'in sarf ettiği sözler sonrası HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti ile görüşmeyi şu anda düşünmediklerini belirtti. Buldan, "Biz İYİ Parti'den randevu talep edeceğimizi her zaman söyledik, 3 gün öncesine kadar. Niye? Meral Akşener'in HDP ve Selahattin Demirtaş'a dair çok ağır ithamları oldu. Bir muhalefet partisinin iktidar diliyle konuşmasını asla kabul etmeyiz. Meral Hanım'ın ne partimize ne de eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'a yönelik terörist deme hakkına sahip olmadıklarını söyleyebilirim. O yüzden İYİ Parti ile yapacağımız görüşmenin bir gerçekliği yok."

"DEMİRTAŞ TERÖRİST Mİ?" SORUSUNA DA YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan Akşener'in Gara operasyonu öncesi katıldığı bir programda kullandığı "Selahattin Demirtaş terörist mi?" sorusuna "Selahattin Demirtaş'ın terörle iç içe olduğu bir gerçek. Bunu kendisi de reddetmiyor zaten." ifadeleri de HDP kanadını rahatsız etmişti.

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