Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
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Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "İstanbul'da şehir hastanesinin yollarını bilerek yapmadı" eleştirileriyle ilgili konuştu. Akşener, "İmamoğlu, şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor. Bütün dikkat İstanbul Belediyesi'nin üzerinde. Ne travmaymış atlatılamadı gitti. Ne zormuş" dedi.

Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
28.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:28

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak İstanbul'daki belediye seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'na Başakşehir'deki şehir hastanesinin yoluyla ilgili yapılan eleştirilere gazeteci Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki programında yanıt verdi.

Akşener, Altaylı'nın, "İstanbul'da şehir hastanesi yapıldı. Ancak yolları bitmemişti. Hastaneye ulaşılamadı. Bununla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yoğun eleştiri var, 'bilerek yapmadı' deniliyor. Siz ne diyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Ekrem İmamoğlu, şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor. Bütün dikkat İstanbul Belediyesi'nin üzerinde. Ne travmaymış atlatılamadı gitti. Ne zormuş. Azıcık nefes almaya fırsat tanısın onların büyükleri. Kafayı kaldırdığında çekiç vuruluyor." yanıtını verdi.

BAŞARISIZ OLUNSUN DİYE HER ŞEY YAPILIYOR

Fatih Altaylı'nın "belediyelere yapılması yasaklanan bağışlarla ilgili" sorusuna ise Akşener şöyle karşılık verdi: Başarısız olunsun diye her şey yapılıyor. Bu millete, İstanbulluya ayıptır. Biz salgınla can pazarındayız. Yardım talebiyle, bağış alma hakları var belediyelerin. Ben de 3 emekli maaşımı Ankara'ya, 3 İstanbul'a bağılamıştım, parama el konuldu biliyor musunuz?

"YARDIMLARLA İLGİLİ EL ELE VERİLMELİYDİ"

Akşener yardımların yasaklanması konusundaki sözlerine şöyle devam etti: El ele verilmeliydi. Yardım istemesine itiraz edemem iktidarın. Zorlu zamanlarda vatandaş devletini yanında görmek ister. İktidar olarak değil devlet olarak görmek ister. Tayyip Bey bugün Cumhurbaşkanıdır yarın başkası gelir. Türkiye Cumhuriyeti devletine onu yöneten iktidarı sebebiyle bir güvensizlik yaratıldığı zaman bu yanlıştır. ABD'ye yardım, İspanya'ya, İtalya'ya yardım gönderiyoruz. İtalya'nın GSMH 35 bin dolar. Biz yardım gönderdik.

Altaylı'nın, "İyi bir şey ama" ifadesine ise Akşener şöyle yanıt verdi: İyi bir şey de bu Yeni Camii'de dilenip Sultanahmet'te sadaka dağıtmak gibi bir şey. Maske veremiyorsunuz, eczanelerde maske yok. Bana geldi, eşime gelmedi. Oğluma gelmedi. Böyle bir durum.

MASKE SORUNU

Akşener, Altaylı'nın, "Şimdi ona gerek kalmadı gidip alıyorsunuz ama eczanelerde muazzam kuyruk" şeklindeki sözlerine ise şu karşılığı verdi: Şimdi maske yardımı yapıyorsunuz dış ülkeye. Türkiye'nin PR'ı. Sağlık Bakanı 'Biz o kadar yüce gönüllüyüz ki başka ülkelere yardım yapıyoruz' dedi.Yardım ettiğimiz ülkelere IBAN numarası vermedi. 8500 dolar fert başına milli gelir olan ülkesiniz. Kendi ihtiyacımız olduğunu Sağlık Bakanı söylüyor.

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